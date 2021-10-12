Büyükşehir Belediye Erzurumspor hakem kararlarından şikayetçi

Büyükşehir Belediye Erzurum spor Kulübü Başkanı Ömer Düzgün, sezon başından beri hakem hatalarıyla karşılaştıklarını, özellikle ligin sekizinci haftasında deplasmanda oynadıkları Mke Ankaragücü maçına hakem hatalarının damga vurduğunu savunarak, kulübün hakkını kimseye yedirmeyeceklerini söyledi.

Ömer Düzgün, AA muhabirine, TFF 1. Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü karşısında müsabakayı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Bu ligin iki güzide şehrinin maçıydı, aynı zamanda TFF 1. Lig'in derbisiydi. Eyüpspor ve Adanaspor maçından sonra MKE Ankaragücü maçına daha istekli ve arzulu şekilde kazanmak için gittik." diye konuştu.

Futbolculardan Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş ve Aykut Demir'in kadroda olmamasına rağmen güzel bir maç çıkardıklarını anlatan Düzgün, "Kazanamadığımız Ümraniyespor maçından sonra oynadığımız en iyi maçtı, hatta ondan bile güzel oynadık. 2-1 kaybettik ama hakem hatalarının maça damga vurduğunu düşünüyorum. MKE Ankaragücü'ne verilen bir penaltı kararı var. Novikovas ve Emircan'ın pozisyonları var ki bunlar yüzde yüz penaltıydı ama maalesef verilmedi." ifadelerini kullandı.

Düzgün, hakem hatalarının giderek arttığını savunarak, şunları kaydetti:

"Rakip oyuncunun kırmızı kart görmesi gereken pozisyon vardı. Hakem de insan, hataları olabilir ama sehven hata başka bir şey. Taraftarın bile penaltı dediğini çalmamak çok iyi niyetli yapılan hareket değil. Daha önceki sezonlarda da bunu yaşadık ve 1 puanla düştük. 10 puanı hakem hataları yüzünden kaybettik. Bu sene erken başladılar. Erzurumspor bu ligde doğunun tek takımı. Ankara'dan sonra bu ligde mücadele eden bir takım yok."

"İnşallah Süper Lig'e çıkıp kalıcı olacağız"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hakkını kimseye yedirmeyeceklerini vurgulayan Düzgün, şöyle konuştu:

"Diğer bölgelerdeki maçlara gitmek zorunda olduğumuz için 3-4 milyon ulaşım ve seyahat giderleri var. Bu ligde bunlar çok önemli çünkü bu ligin geliri yok. Erzurum şehrinin taraftarı çoktur ve spor şehridir. Bu şehri yok saymak bizim kabul edeceğimiz bir durum değil. Ne biz ne de şehir bunu kabul eder. Üç milyona yakın taraftarımız var ve bunların hakkını kimseye yedirmeyiz. Ben pozitif ayrımcılık istemiyorum ama bundan sonraki maçlarda gerek hakem camiası gerekse federasyon yönetiminin maçlarımıza özenle bakmalarını rica ediyoruz. Biz hak ve adalet istiyoruz."

Düzgün, Süper Lig'e çıkma inançlarının tam olduğunu anlatarak, "Kurduğumuz takımın Süper Lig'e çıkacağına inanıyorum çünkü biz çıktığımız bir ligde iki yıl kalmadık. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız ve orada kalıcı olarak spor camiasına güzel maçlar izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kasımpaşa ve Şenol Can ile sıkıntımız yok"

Geçen sezon Kasımpaşa'nın teknik direktör Şenol Can yönetiminde maçlara çıktığını, gerekli bildirimleri Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yapmalarına karşın bir değişikliğin olmadığını aktaran Düzgün, şöyle devam etti:

"Geçen sene mayıs ayında başlayan sürecimiz vardı. Kasımpaşa ve Şenol Can ile sıkıntımız yok. Biz adaletin tesis edilmesini istiyoruz. Kurallara baktığımız zaman bir hocanın pro lisansı olmadan maça çıkma hakkı yoktur ama Kasımpaşa'da pro lisanssız bir hoca 11 maça çıktı. Bunun cezası belli ama maalesef 21 Mayıs'ta başlayan süreçten bugüne kadar 7-8 başvurumuz oldu. Sürecimiz devam ediyor." diye konuştu.

Düzgün, bu sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Federasyona yaptığımız başvurunun ardından bize gelen yazı üzerine tahkim kuruluna başvurduk. Onlar da usul yönünden reddetti ve genel sekreterin kararıyla başvuruyu kabul etmediklerini, yönetim kurulu kararı ile başvuruda bulunabileceğimizi söylediler. Biz de federasyona yönetim kurulu kararını bize göndermeleri için başvurduk. Bize genel sekreterlik makamının yönetim kurulu kararlarını gönderdiğini söylediler. Yine tahkim kuruluna gittik ve usul yönünden yine reddetti. Burada danışıklı bir kavga var. Körler sağırlar birbirini ağırlıyor, çok açık ve net ama biz hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Hukuki olarak ne gerekiyorsa daha ileri mahkemeye gideceğiz ve hakkımızı arayacağız. Erzurumspor'un hakkını kimsenin yeme şansı yok."