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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu maçının ardından

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu maçının ardından

TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 6-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, sakat ve cezalı futbolcuları bulunmasına rağmen galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

ALTINORDU, ORDU (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Altınordu'yu 6-2 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, sakat ve cezalı futbolcuları bulunmasına rağmen galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, birkaç oyuncunun ilk defa ilk 11'de yer aldığını belirtti.

Milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ve karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Sözeri, "Forvetlerimizin gol atması bizim için sevindirici oldu çünkü onlar da strese girmişlerdi. İyi hazırlandık ama maçın başında hiç pozisyon yokken gol yedik. Tekrar kaptırdığımız toptan 2-0 geriye düştük. Şok olduk, hiç beklemediğimiz bir şeydi." diye konuştu.

Sözeri, oyuncularının iyi performans ortaya koyarak geri dönüş yaptıklarını dile getirerek, "Ben her zaman onlara kaliteli oyuncular olduklarını söylüyorum. Onlar da bunu bugün gösterdi. 2-0'dan 2-2 ile devre arasına girdik. Bu bizim direncimizi artırırken rakibin direncini düşürdü. İkinci yarıda gelen gol, oyunun kilidini açtı diye düşünüyorum. Bütün goller çok güzeldi. Oyuncu ve taraftarlarımızın enerjisi yüksekti. Dolayısıyla çok güzel bir galibiyet oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuncularının kendisini yanıltmadığını belirten Sözeri, "Çok güzel bir geri dönüşle güzel bir galibiyet aldık, yürekten kutluyorum. Bu bizi rehavete sokmayacak. Bu aslında 3 puandan daha fazlası bir maç. Önümüzde Samsunspor maçı var ve inşallah bu performansla devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu: "Milli maç arasından sonra kazanarak başlamak istiyorduk"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 15 günlük sürede maça iyi hazırlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Milli maç arasından sonra kazanarak başlamak istiyorduk. Erzurumspor'un gücünü biliyorduk ve 15 günlük süreçte her ne kadar oyuncularımız eksik ve sakat olsa da taktik anlamında iyi hazırlandık. Maçın özellikle 45 dakikalık bölümü bizim kontrolümüzde geçti. İstediğimiz şekilde goller bulduk ve 2-0 öne geçtik. Maçın ilk yarıdaki bitimini çok kötü değerlendirdik. 2-0 devreye girseydik çok daha farklı olabilirdi. 45'inci dakikadan sonra yenen 2 gol, ister istemez moral anlamında aşağı indik."

Eroğlu, rakibin tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erzurumspor tecrübeli bir kadroya sahip ve devreye 2-0 girmek varken 2-2 girdik. Skorun böyle olması rakibe büyük avantaj sağladı. İkinci yarı oyuncuları ne kadar motive etmeye çalışsam da kolay olmadı. Yediğimiz goller de ister istemez farkın büyümesine neden oldu. İkinci yarı planlarımızın dışında gerçekleşti. Erzurumspor'un skora katkı sağlayan oyuncuları çok fazla. Üzgünüz, bu bence acı bir deneyim oldu bizim için."

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Haberleri
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