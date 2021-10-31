Büyükçekmece Tepecikspor: 2-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor, evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-1 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti.

Ege ekibi 39'uncu dakikada Talha'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı. Konuk Tepecikspor maçın 55'inci dakikasında Yasin ile tablayı eşitledi: 1-1. Fethiyespor 65'inci dakikada Serhan'ın ayağından galibiyet sayısını buldu ve maçı kazanmasını bildi.Bu sonuçla Fethiyespor 25 puana yükselerek liderlik koltuğunu korudu, Büyükçekmece Tepecikspor ise 10 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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