08.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:42

SPOR Büyük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası başladı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-TÜRKİYE Güreş Federasyonu Büyük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası heyecanı Bartın'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Güreş Federasyonu'nun organize ettiği ve 2 gün sürecek Büyük Yıldızlar Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası, Ömertepesi Spor Salonu'nda düzenleniyor.

Aydın, Sivas ve Bartın'da eş zamanlı olarak başlayan şampiyonada 17 ilden 201 sporcu mücadele ediyor. Bartın'daki şampiyona geçen aylarda vefat eden Bartın Güreş İl Temsilcisi Rafet Soyal anısına düzenlen müsabakalara katılım yoğun oldu.

Şampiyona hakkında bilgi veren Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, 'Ömertepesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 17 ilden 201 güreşçinin katılıyor. Şampiyona eş zamanlı olarak Aydın, Sivas olmak üzere 3 bölgede ve yaklaşık bin sporcu gruplarda mücadele ediyor. Bu müsabakalarda dereceye giren sporcularımız, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak ve kardeşlerimizi kampa alarak Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlayacağız' dedi.

Güreş Federasyonu'nun son yıllarda en başarılı federasyonlardan biri olduğunu ve şu anda güreşte bütün kategorilerde yükselişte olduklarını dile getiren Yılmaz, 'A milli Takımımız bugün yola çıktı. Büyükler Avrupa Şampiyonası'na katılacaklar, daha sonra da olimpiyat kota müsabakalarında yarışacaklar. Güreşte zirvedeyiz, bu çıtayı düşürmemek adına elimizden geleni yapıyoruz' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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