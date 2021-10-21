Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'da yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'da yapılacak

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'da yapılacak

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, 24 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak.

Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, 24 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Belgrad'daki şampiyonaya 13 sporcuyla katılacak.

Sırbistan'a bugün hava yoluyla giden milli takım kafilesinde şu sporcular yer aldı:

Muhammed Ünlü (48 kilo), Ramazan Demir (51 kilo), Muhammed Saçlı (54 kilo), Nurettin Ovat (57 kilo), Mizan Aykol (60 kilo), Kerem Özmen (63,5 kilo), Adem Furkan Avcı (67 kilo), Sıtkı Işık (71 kilo), Birol Aygün (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Burak Aksın (86 kilo), Emir Büyükdağ (92 kilo), Berat Acar (+92 kilo).

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title