Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'da yapılacak
AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, 24 Ekim-6 Kasım tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak.
Büyük Erkekler Dünya Boks Şampiyonası, 24 Ekim- 6 Kasım tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Belgrad'daki şampiyonaya 13 sporcuyla katılacak.
Sırbistan'a bugün hava yoluyla giden milli takım kafilesinde şu sporcular yer aldı:
Muhammed Ünlü (48 kilo), Ramazan Demir (51 kilo), Muhammed Saçlı (54 kilo), Nurettin Ovat (57 kilo), Mizan Aykol (60 kilo), Kerem Özmen (63,5 kilo), Adem Furkan Avcı (67 kilo), Sıtkı Işık (71 kilo), Birol Aygün (75 kilo), Kaan Aykutsun (80 kilo), Burak Aksın (86 kilo), Emir Büyükdağ (92 kilo), Berat Acar (+92 kilo).
AA / Musa Samur - Spor Haberleri