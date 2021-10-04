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Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, Jeremy Bates ile çalışacak

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, Jeremy Bates ile çalışacak

Bu sene ABD Açık'ı kazanarak tenis dünyasında adını duyuran Büyük Britanyalı Emma Raducanu, antrenörlüğüne Jeremy Bates'i getirdi.

Bu sene ABD Açık'ı kazanarak tenis dünyasında adını duyuran Büyük Britanyalı Emma Raducanu, antrenörlüğüne Jeremy Bates'i getirdi.

Tek kadınlarda elemelerden gelerek şampiyonluğa ulaştığı ABD Açık'ın ardından fazla tecrübeli olmaması gerekçesiyle antrenörü Andrew Richardson ile yollarını ayıran 18 yaşındaki tenisçi, yeni antrenörünü açıkladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek Indian Wells turnuvasına hazırlanan Raducanu, bu süreçte eski Büyük Britanyalı erkek tenisçi Jeremy Bates ile çalışacak.

İngiliz basınında yer alan haberler de, Emma Raducanu'nun, eski Büyük Britanya 1 numarası Bates ile geçici olarak çalışmayı planladığı ve çok daha tecrübeli bir antrenörle yoluna devam etmek istediği belirtiliyor. Bu ismin ise sene sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Bu sezon özel davetiye ile katıldığı kariyerindeki ilk grand slam turnuvası Wimbledon öncesinde dünya sıralamasının 345. basamağında yer alan Raducanu, sonrasında elde ettiği başarılarla sıralamada 22'nciliğe kadar yükseldi.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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