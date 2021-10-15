Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt'ta spor salonuna verilecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt'ta spor salonuna verilecek

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt'ta spor salonuna verilecek

Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt Üniversitesinin spor salonuna verilecek.

BAYBURT (AA) - Olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt Üniversitesinin spor salonuna verilecek.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan başarılı boksörün isminin üniversitenin spor salonuna verileceğini duyurdu.

Busenaz'ın da aralarında bulunduğu Kadın Boks Milli Takımı'nın katılımıyla gerçekleşecek tören, 18 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı İdo Tatlıses
Spor Fernando Alonso Burak Elmas Ali Koç Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Emmanuel Macron Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Busenaz Sürmeneli'nin ismi Bayburt'ta spor salonuna verilecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:42:36. #1.11#