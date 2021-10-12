Bursaspor'un Timsah Park'taki 4 maçına 19 bin 961 taraftar geldi - Haberler Spor
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Bursaspor'un Timsah Park'taki 4 maçına 19 bin 961 taraftar geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un Timsah Park'taki 4 maçına 19 bin 961 taraftar geldi

Bursaspor'un Timsah Park'ta oynadığı Adanaspor, Eyüpspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında toplam 19 bin 961 adet bilet satıldı.

Bursaspor'un Timsah Park'ta oynadığı Adanaspor, Eyüpspor, Samsunspor ve Ankaragücü maçlarında toplam 19 bin 961 adet bilet satıldı. Yeşil-beyazlı kulüp, bu karşılaşmalar sonrası 850 bin TL gelir elde etti.

TFF 1. Lig'de 7 hafta geride kalırken Bursaspor, sahasında 4 maç oynadı. Yeşil-beyazlı taraftarlar bu maçlara pandemi ve aşı zorunluluğu sebebiyle yoğun ilgi gösteremedi. Sezonun ilk maçında Adanaspor'u konuk eden Bursaspor'u 4 bin 905 taraftar takip ederken, Eyüpspor müsabakasında 4 bin 561, Samsunspor maçında 4 bin 283 ve son olarak da Ankaragücü karşılaşmasında 6 bin 212 biletli seyirci Timsah Park'taki yerini aldı. Toplam 19 bin 961 adet bilet satan Bursaspor Kulübü, buradan 850 bin TL gelir elde etti. - BURSA

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