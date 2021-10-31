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Bursaspor'un rakibi Ankara Keçiörengücü

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Bursaspor'un rakibi Ankara Keçiörengücü

Bursaspor yarın akşam Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

ANKARA (İHA) - Bursaspor yarın akşam Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Bursaspor, yarın akşam sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. İki takım için de oldukça önem taşıyan karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Özütoprak'ın yardımcılıklarını, Hasan Hüseyin Tetik ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Necati Selçuk Şahin olacak. Ligde üst üste iki galibiyet alan ve bu seriyi bozmak istemeyen Bursaspor ile son hafta İstanbulspor'u devirerek tekrar lige tutunan Ankara Keçiörengücü galibiyeti kovalayacak. - BURSA

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