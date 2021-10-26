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Bursaspor'un kupadaki rakibi Ceyhanspor

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Bursaspor'un kupadaki rakibi Ceyhanspor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda yarın Ceyhanspor'u konuk edecek.

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda yarın Ceyhanspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Bursaspor sahasında Ceyhanspor'la karşılaşacak. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan maç saat 18.00'de start alacak. İki takım arasındaki bu kritik maçı hakem Alim Kandemir yönetecek. Kandemir'in yardımcılıklarını Osman Baruk ve Mehmet Kuru yapacak. Dördüncü hakem ise Eren Gökmen olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan müsabaka sonrası kazanan ekip bir üst tura adını yazdıracak. - BURSA

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