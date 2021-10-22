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Bursaspor'un Balıkesirspor'e karşı büyük üstünlüğü bulunuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'un Balıkesirspor'e karşı büyük üstünlüğü bulunuyor

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor'a konuk olacak olan Bursaspor, rakibine karşı büyük üstünlüğü var. Yeşil-beyazlılar, 8 resmi maçta 5 galibiyet aldı.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor'a konuk olacak olan Bursaspor, rakibine karşı büyük üstünlüğü var. Yeşil-beyazlılar, 8 resmi maçta 5 galibiyet aldı.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 10. haftasında çok kritik bir maça çıkacak. Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak olan yeşil-beyazlı takım, rakibine karşı ciddi bir üstünlüğü var. Bursa ekibi, 8 resmi maçta karşı karşıya geldiği kırmızı-beyazlı takıma karşı 5 galibiyet elde etti. 2 kez sahadan mağlup ayrılan Bursaspor, bir kez de rakibi ile berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar, bu maçlarda 16 gol attı, 8 gol yedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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