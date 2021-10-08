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Bursaspor taktik idman yaptı

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Bursaspor taktik idman yaptı

Kocaeli'de kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor'da bugün taktik idman gerçekleşti.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de kamp çalışmalarına devam eden Bursaspor'da bugün taktik idman gerçekleşti.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren Bursaspor, sabahsaatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Pazar günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için İstanbul'a geçecek. - BURSA

Bursaspor taktik idman yaptı

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