Bursaspor kuvvet çalışması yaptı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Hazırlıklarına Kocaeli'de yaptığı kampla devam eden Bursaspor, sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İHA) - Hazırlıklarına Kocaeli'de yaptığı kampla devam eden Bursaspor, sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı futbolcular kuvvet çalışması yaptı.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman bir saat sürdü. Yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA

Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

Bursaspor kuvvet çalışması yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Kerem Aktürkoğlu Alex Teixeira Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursaspor kuvvet çalışması yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:24:20. #1.12#