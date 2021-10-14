Bursaspor, Eren Güler'le 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu - Haberler Spor
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Bursaspor, Eren Güler'le 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor, Eren Güler'le 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu

Bursaspor Kulübü, genç futbolcusu Eren Güler'le 3 yıllık daha anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü, genç futbolcusu Eren Güler'le 3 yıllık daha anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek profesyonel futbolcumuz Eren Güler ile üç yıllık anlaşma sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Eren Güler'e hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Böylece 2003 doğumlu futbolcunun sözleşmesi 2025'e kadar uzadı. - BURSA

Bursaspor, Eren Güler'le 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu

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Haber: Bursaspor, Eren Güler'le 3 yıllık anlaşma yaptığını duyurdu - Haberler Spor
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