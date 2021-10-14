Bursaspor Eren Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Spor
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, futbolculardan Eren Güler'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, futbolculardan Eren Güler'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Eren Güler ile 3 yıl daha anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Eren Güler'e hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.
AA / Büşra Nur Yılmaz - Spor Haberleri