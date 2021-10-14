Bursaspor Eren Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı - Haberler Spor
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Bursaspor Eren Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Spor
Bursaspor Eren Güler'in sözleşmesini 3 yıl uzattı

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, futbolculardan Eren Güler'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, futbolculardan Eren Güler'in sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Eren Güler ile 3 yıl daha anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Eren Güler'e hayırlı olmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

AA / Büşra Nur Yılmaz - Spor Haberleri
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