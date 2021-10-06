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Bursaspor'da pas pres çalışması gerçekleşti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursaspor'da pas pres çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da Kocaeli kampı devam ediyor.

KOCAELİ (İHA) - Bursaspor'da Kocaeli kampı devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bu sabah yaptığı idmanda pas pres çalışması gerçekleştirdi.

Hazırlıklıklarını Kocaeli'de sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Özcan Bizati nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(Barış Yalım-İHA)

Bursaspor'da pas pres çalışması gerçekleşti

Bursaspor'da pas pres çalışması gerçekleşti

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