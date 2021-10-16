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Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Boluspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Boluspor maçı hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde şut çalışması yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Bursaspor'da Boluspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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