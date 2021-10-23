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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları tamamladı.

Bursaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları tamamladı. Yeşil-beyazlılar, yarın 16.00'da başlayacak olan maç için bugün yola çıkacak.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor bugün Balıkesir'e hareket edecek. - BURSA

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