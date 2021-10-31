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Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tamamlandı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın akşam karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerinde kampa girdi.

ANKARA (İHA) - Bursaspor, TFF 1. Lig'in 11. haftasında yarın akşam karşı karşıya geleceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve tesislerinde kampa girdi.

Teknik Direktör Özcan Bizati yönetimindeki idman 1 saat sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenman, pas - pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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