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Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıklarına ara verilmeden başlandı.

ANKARA (İHA) - TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıklarına ara verilmeden başlandı.

TFF 1. Lig'in 11.haftasında sahasında Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı. Dün oynanan Ceyhanspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Sakatlıkları bulunan Mehmet Erdem Uğurlu, Ramazan Keskin ve Furkan Emre Ünver'in tedavilerine devam edildi. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(Barış Yalım-İHA)

Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor'da Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları başladı

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