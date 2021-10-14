Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında konuk edeceği Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında konuk edeceği Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Özcan Bizati gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

(Barış Yalım-İHA)

Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Şahap Kavcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil Nihal Yalçın
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ozan Tufan Burak Elmas Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fatih Terim Hasan Doğan Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursaspor, Boluspor maçının taktik antrenmanını yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:55:49. #1.13#