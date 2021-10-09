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Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynayan basketbol maçında taraftarlar birbirine girdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bursaspor ile Beşiktaş arasında oynayan Basketbol maçında taraftarlar birbirine girdi. Kavganın başlamasıyla maç durdurulurken, polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi.

Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Bursaspor - Beşiktaş maçında Kavga çıktı. Taraftarın kavgası maçın durmasına sebep oldu. Polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi. Taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti. Polis ekipleri başka bir kavganın çıkmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı. - BURSA

Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

Bursaspor Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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