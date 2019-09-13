13.09.2019 12:52

SPOR Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu gelecek yıl tamamlanacak

Gürkan DURALBURSA,(DHA)- Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Yeşil-beyazlıların bu sezon da forma göğüs sponsoru BUDO oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni ihale yaptıklarını ve stattaki tüm çalışmaların gelecek yılın başında tamamlanacağını söyledi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar katıldı. Bursaspor'a katkı sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 'Bursaspor şehrimizle özdeşleşmiş, kentimizin sesi soluğu olmuştur. Bursaspor'un ayrı değeri ve önemi vardır, geçmişten bugüne Türk futboluna yaptığı katkılar ortadadır. 22 ay önce göreve geldim ve o günden bugüne hep destek verdim. Geçen yıl talihsiz olay yaşadık ama hep yaşanan olaylardan ders çıkarmaya inanan bir insan oldum. 2004'te düştük, 2006'da Süper Lig'e döndük ve 2010 yılında bir ilki başararak Türkiye şampiyonu olduk. Bu şehir bunu başaracak güçtedir. Zaman zaman güçlüklerle karşılaşıyoruz. Güçlükler ve zorluklar başarıyı kıymetli kılıyor. Bu takımın başarısı, aynı zamanda bu şehrin başarısıdır. O açıdan şehrin tüm dinamiklerinin vereceği destek önemlidir' dedi.

TİMSAHIN KAFASI İÇİN YENİ BİR İHALE YAPTIK

Bursasporluların gündeminde sıklıkla dile getiren stadyum konusuna ilişkin de bilgilendirmelerde bulunan Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun Türkiye'deki diğer statlara göre oldukça büyük olduğunu ve bu yüzden ciddi bir maliyetinin bulunduğunu kaydetti. Kamulaştırmaların tam olarak yapılmaması nedeniyle göreve geldiklerinde bu maliyetlerin ortaya çıktığına işaret eden Başkan Aktaş, 'Bugüne kadar stadyum ile ilgili çok çalışmaya yapmaya çalıştık ama elimizi kolumuzu bağlayan bir unsur vardı. Mevcut müteahhit ile defalarca bir araya gelip bir şeyler yapmaya çalıştık ancak hiçbir alacağı olmamasına rağmen bizi yarı yolda bıraktı ve sözleşmeyi birkaç ay önce kanun gereği feshettik. Nihayetinde geçen hafta yeni bir ihale yaptık. 'Ne olacak bu timsahın kafası' sorusu ile karşılaşmaktan rahatsızım. Bu saatten sonra Bursaspor'un, bu şehrin lehine stadyumu nasıl kazandırabiliriz bunun derdi içinde olmak gerekiyor. Bunun hesabını da Bursaspor başkanı ve yönetimi yapacaktır? diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL STADYUM ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Stadyumun isim hakkı ile ilgili de konuşan Başkan Aktaş, 'İsmi ile ilgili hiçbir kompleksimiz yok, Bursaspor'a kazanç sağlamak kaydıyla değerlendirilebilir. Bursaspor, stadyumun sembolik bir bedelle kiracısıdır. 2020 başında stadyumu tamamlamış olacağız, bu çalışmalar da 2020 Mart-Nisan gibi bitmiş olacak. Stadyumun içerisindeki mekanik bakımlarla ilgili kafası, çevre düzenlemesi bu manada bitirilmiş olacak, 2020 Nisan ya da Mart ayında. Stadın tüm temizlik işlemlerini maçtan sonra 5 gün 40 personelle, firma ile yıl boyunca 600 bin liraya anlaştık. BURFAŞ aracılığıyla localarda ikram maliyeti 1 milyon lira. Geçen yıl olduğu gibi sponsorlar marifetiyle halledeceğiz, buna polislerin kumanyaları da dahil. Orayı yaşayan bir mekan haline getirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, forma sponsorluğuna dair bilgiler de vererek 'Forma sponsorluğu ile ilgili 3.5 milyon liralık anlaşma gerçekleştirdik. 2.5 milyon lira sponsorlarla, 1 milyon lira ise deniz ulaşımımızı sağlayan BUDO ile artı KDV şeklinde olacak. İnşallah BUDO reklamlarıyla birlikte güzel hava yakalarız' dedi.

DESTEKLERİN ÇOĞALARAK DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise '3 haftada güzel bir başarı elde ettik. Ligin daha başındayız. Önemli olan ligin sonunu bu şekilde bitirerek, ait olduğumuz yer olan Süper Lig'e dönmek. Biz ne zaman Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a ulaşmak istesek, ulaştık. Her zaman bizim yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ederek, desteklerinin çoğalarak devam etmesini istiyoruz. Şehrin dinamikleriyle tahtayı açmayı başardık. Yönetim olarak canla başla çalışmaya devam ediyoruz. 2010-11 sezonundaki mutluluğumuzu gözümüzün önüne getirerek çalışıyoruz' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı. Törene katılanlar Bursaspor formasıyla basın mensuplarına poz verdi.

Kaynak: DHA