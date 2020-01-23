: Spor burdurlu kick boksçular 6 madalyayla döndü

23.01.2020 13:01 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:23

Burdurlu kick boksçular 6 madalyayla döndü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDURLU kick boks sporcuları Antalya'daki turnuvadan 6 madalyayla döndü.

Burdur Gençlik ve Spor Kulübü'nün 9 sporcusu Antalya'da 11- 19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na katıldı. Turnuvada Gökçenur Tarhan artı 70 kilo k1 rules kategorisinde Türkiye şampiyonu, Davut Kaya 79 kilo light contact kategorisinde Türkiye şampiyonu, Zeynep Gültekin 56 kilo k1 rules kategorisinde Türkiye ikincisi, Abdullah Ufuk Sönmez 79 kilo light contact ve kick light kategorilerinde Türkiye ikincisi, Elif Aynur 65 kilo light contact kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi ve antrenör Deniz Sögü, "Türkiye Şampiyonası'nın birinci ayağı olan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'na 9 sporcuyla katıldık. Turnuvada 2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü kazandık. Bundan sonraki hedefimiz nisan ayında yapılacak olan milli takım seçmelerinin ikinci ayağını oluşturan uluslararası turnuva ve daha sonra Gaziantep'te yapılacak son ayakta alacağımız puanlarla birinci sırada yer alarak sporcularımızın milli takıma katılmalarını sağlamak" dedi.

Kaynak: DHA

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