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SPOR Burdur'da enduro motosiklet sporcularından pist isteği

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da enduro motosiklet sporcularından pist isteğiMesut MADAN / BURDUR,(DHA)- Burdur'da enduro motosiklet sporu ile uğraşan bir grup, kendilerine antrenman yapacak pist sağlanması için yetkililerden yardım istedi.

Burdur'da enduro motosiklet sporcularından pist isteği

Mesut MADAN/ BURDUR,(DHA)- Burdur'da enduro motosiklet sporu ile uğraşan bir grup, kendilerine antrenman yapacak pist sağlanması için yetkililerden yardım istedi.

Burdur'da enduro motosiklet sporu yapan 16 kişi antrenman pisti bulamadıkları için yarışlara hazırlık yapamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Grup adına konuşan Kamil Kılıçaslan (32), yaklaşık 7 yıldır enduro motosiklet sporu ile uğraştığını belirterek, "Enduro Türkiye'de yeni gelişen bir spor. Burdur'da aktif olarak enduro motosiklet sporunu yapan 15-16 arkadaşız. Türkiye genelindeki yarışları takip ediyoruz, yarışlara katılıyoruz. Bu hafta sonunda Konya'da Süper Enduro Yarışı yapılacak. Buna hazırlanacağımız bir pistimiz yok. Yetkililerden bize pist konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Antrenmanları doğal şartlarda yaptıklarını aktaran Kamil Kılıçaslan, "Düzenli antrenman sahamız yok. Arazide rastgele antrenman yapıyoruz. Taş, kaya, kütük, yatan bir ağaç ne bulursak orada antrenman yapıyoruz. Düzenli bir antrenman sahamız olursa katıldığımız yarışlarda daha başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

SPOR Burdur'da enduro motosiklet sporcularından pist isteği

SPOR Burdur'da enduro motosiklet sporcularından pist isteği

SPOR Burdur'da enduro motosiklet sporcularından pist isteği

SPOR Burdur'da enduro motosiklet sporcularından pist isteği
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