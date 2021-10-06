SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanıVIDEO YOKMesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR, 23 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yapacak.

BURDUR (DHA) - Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

VIDEO YOK

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR, 23 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yapacak.

U-21 Futbol Milli Takımı'nın 21 Ocak 1998'de Burdur Gazi Atatürk Stadı'nda Arnavutluk'la yaptığı ve 1-0 kazandığı özel maçtan 23 yıl sonra Mehmet Akif Ersoy Stadyumu bir milli maça ev sahipliği yapacak. Türkiye 15'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takımı, Avrupa 15'li Ragbi Konferans 2 Ligi Güney Grup Müsabakasında 9 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'de Andorra Ragbi Milli Takımı ile karşılaşacak.

Maçın hazırlıklarını yaklaşık 10 gündür Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde sürdüren Türkiye 15'li Ragbi Büyük Erkekler Milli Takımı, çalışmalarını teknik direktör Cherokee Sylvain Ngue yönetiminde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Burdur'da çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen teknik direktör Ngue, "Burdur halkına ve yöneticilerine çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyuz, çok rahatız. Biz milli takımız. Bayrak için savaşmak bizim için onur. 23 yıl sonra ilk defa Burdur'da milli maç oynamak bizim için daha çok gurur verici" dedi.

Cherokee Sylvain Ngue, şöyle devam etti:

"2 yıldır pandemiden dolayı hiç bir şekilde oyun oynayamadık. Yarışmalara başladığımız için çok mutluyuz. Bu yıl bu yarışmalar için karışık bir takım yaptık. Türkiye'de yaşayan deneyimli yerli oyuncular, genç oyuncular, yurt dışında oynayan gurbetçi oyunculardan karışık bir takım yaptık. Her şeyden önce tesis ve imkanlar mükemmel. Oyuncuların sağlık durumları ve genel kondisyonları ile ilgili federasyon tüm imkanları sağlıyor. Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Yüzde 70 olarak yarışmaya hazırız. Genç oyuncularımız var, fakat geldiğimiz durumda yüzde 70 olarak hazırız. Öncelikle ligdeki amacımız bir üst lig olan Konferans Ligi'ne yükselmek. Bir üst lige çıkmak istiyorsak bu ligde bütün maçlarımızı kazanmalıyız. Bunun için çalışıyoruz. Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kısa vadeli hedeflerinin bir üst lig olan Konferans Ligi'ne çıkmak olduğunu söyleyen Cherokee Sylvain Ngue, "Hedefimiz, orta vadede 3 yıl içerisinde konferans liginin bir üst ligi olan Trophy Ligi'ne yükselmek. Maksimum 10 yıl içerisinde de Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. Avrupa'da da Türk vatandaşı olan çok yetenekli genç oyuncular var, Türkiye'de de yetenekli bir çok genç oyuncumuz var. Federasyonun da altyapı ile alakalı bir gelişim programı bulunuyor. Altyapı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Bunlar bir araya geldiğinde 10 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız" diye konuştu.

Takım Kaptanı Yasin Bakar ise, "Maça hazırız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Her şey yolunda. İki sene önceki gibi Andorra'yı yeneceğimizi düşünüyorum. Şu an Türkiye'nin en iyi oyuncuları burada. Herkes formda. Fransa'da üst seviyelerde oynayan 3 arkadaşımız da kadroda. Maç için umutluyuz. Moraller çok iyi. Çok güzel bir yerde kamp yapıyoruz. Umarım 9 Ekim'de de stadyum dolu olursa iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

Ragbi Milli Takımı Genel Koordinatörü Erkan Göral da, "Burdur'da başarılı bir kamp dönemi geçirdik. Cumartesi günü güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Teknik kadro ve oyuncular olarak sahadan güzel bir sonuçla ayrılacağız" diye konuştu.

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı

SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

 Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Mahmut Özer Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Burak Sergen Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Kim Min-jae Serdar Aziz Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SPOR Burdur'da 23 yıl sonra milli maç heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:57:46. #1.17#