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Burak Yılmaz'ın asisti puan için yetmedi

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Burak Yılmaz'ın asisti puan için yetmedi

Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında lider Paris Saint Germain, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'de 12'nci haftanın açılış karşılaşmasında lider Paris Saint Germain, milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup etti.

Fransa Ligue 1'in 12'nci haftasında lider PSG sahasında Lille'i konuk etti. Lille, 31'inci dakikada öne geçti. Burak Yılmaz'ın asistinde David, takımını öne geçiren golü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. PSG, 74'üncü dakikada Marquinhos'un attığı golle skora dengeyi getirirken, maçta son sözü 88'inci dakikada Di Maria söyledi: 2-1.

Milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken bir de sarı kart gördü. Burak Yılmaz ise 75'inci dakikada yerini Onana'ya bıraktı. Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde başladığı mücadelede 90'ıncı dakikada Bamba'nın yerine oyuna dahil oldu.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri
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