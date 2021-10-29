Burak Yılmaz'ın asisti puan için yetmedi

Fransa Ligue 1'in 12'nci haftasında lider PSG sahasında Lille'i konuk etti. Lille, 31'inci dakikada öne geçti. Burak Yılmaz'ın asistinde David, takımını öne geçiren golü kaydetti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. PSG, 74'üncü dakikada Marquinhos'un attığı golle skora dengeyi getirirken, maçta son sözü 88'inci dakikada Di Maria söyledi: 2-1.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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