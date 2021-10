Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Sistemi değiştirecek iradeyi artık göstermemiz lazım" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasında yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elmas, "Kulüpler Birliği olarak yaptığımız toplantı sonrası yazın MHK ve yapısıyla ilgili, diğer kurulların yapısıyla ilgili sıkıntılarımızdan bahsetmiştik. Bu hususlarda bir takım gelişmeler oldu. Disiplin kurulu ve Tahkim kurulu seçimleriyle ilgili fakat son haftalarda yaşadığımız birçok takımın hakemlerle ilgili, hakem standartlarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntılardan sonra bugün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, Başkan Vekili, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu ve diğer bizimle beraber burada bulunan kulüp başkanlarıyla beraber Federasyon ile konuları konuştuk. Sanırım sıkıntılar konusunda hepimiz mutabığız. İsimler veya kulüpler üzerinden artık konuşmanın bir faydası yok. Sistemi değiştirecek iradeyi artık göstermemiz lazım. Çünkü hakem standardı ve hakem kalitesi oyunu ve dolayısıyla da futbolun değerini etkileyen bir faktör. Bugün karşılıklı, çok samimi, herkesin kendi görüşünü dile getirdiği bir toplantı oldu. Genel kanı şu ki; hem kulüpler hem federasyon yetkilileri problemlerde hemfikirler ve çözüm iradesinde de bir irade konuluyor ortaya. Umarım bugün yapılan bu toplantı sonucunda Türkiye'de uzun zamandır konuşulan ve 1-2 kulübün değil tüm kulüplerin hatta diğer liglerdeki kulüplerin de mağdur olduğu ve şikayetçi olduğu, hakemlerin adil ve standartlı yönetimini sağlamak konusundaki sorunu en kısa zamanda halledebiliriz. Bunun kısa vadede yapılacakları var, uzun vadede yapılacakları var. Bu iyi niyet ve irade çok önemli. Umarım kısa zamanda bir takım sonuçlar alırız. Tabii ki Kulüpler Birliği Başkanımız ve Federasyon Başkan Vekilimiz de gerekli açıklamaları yaparlar. Ben şu an kendi kulübüm adına bu açıklamayı yapıyorum. Yabancı hakem konusu geçmedi. Benim katıldığım bölümde böyle bir konu yoktu. Sistemde yapılması gerekenler konuşuldu. Her sistemin her bacağıyla ilgili konuşuldu. Onun için bu kadar geniş konuşuyorum. VAR hakemlerinin ayrı olmasından tutun, gözlemci raporlarının detayları, veriliş şekli, atamaların yapılış şekline kadar tüm detaylar tartışıldı. Uzun bir toplantı oldu" diye konuştu.

"İsimler üzerinden değil, bu sistemin düzelmesi üzerine görüşmeler oluyor"

Başkan Elmas, Galatasaray Başkanı olarak görüşünü paylaştığını belirterek, "İsimleri değiştirme konusundaki modeli geçtiğimiz 25-30 yılda defalarca denedik. Bozuk bir sistemin başındaki kişiyi değiştirerek veya oradaki görevlileri değiştirerek sistemin değişmediğini zaten hepimiz yaşayarak gördük. O yüzden burada sistemi düzeltip, o sistemi yönetecek liyakata ve ehliyete sahip olan kişileri bu göreve getirmek lazım. Şu anda isimler üzerinden değil bu sistemin düzelmesi üzerine görüşmeler oluyor. Toplantının benim bulunduğum bölümünde hakemler konusunda bir isim geçmedi. Zaten bütün kulüp başkanları görüşlerini belirtirken bunun isimler üzerinden değil, sistemin düzeltilerek ancak hallolabileceği konusunda da aynı fikirdeler benim gördüğüm. Umarım buradan Türk futbolu için böyle bir irade oluşmuşken; Federasyon ile kulüpler arasında bu samimiyetle ve bu iradeyle umarım buradan ciddi anlamda bir yenilikçi, Türk futbolunu ileri taşıyabilecek ve hakemlerimizin maçları yönetme kalitesini arttırabilecek, saha yönetiminde adaleti sağlayabilecek bir aksiyon çıkar ve bir an önce bunun sonuçlarını görürüz" diye konuştu.

"Hakemlerin performansının değerlendirilmesini çok önemli buluyoruz"

Sarı-kırmızılı takımın başkanı hakemlerin performansına da değinerek, "Aslında bu biraz verilerin her maçta, her takım biz dahil hakem performansından şikayet ediyoruz. Bizler bunların artık veri bazlı, kişisel görüşe göre değil de veri bazlı olmasını ve her takımın bu veriler bazında aslında bu sadece bir başlangıç. Bunu umut ederim ki Federasyonumuz yapar bu verileri bizim paylaşmamız yerine onların paylaşması Kulüpler Birliği'yle ve herkesin belli bir veri standardı ile hakemlerin performansının değerlendirilmesini çok önemli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Burak Elmas, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağı Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

"Önümüzde sadece bu maç değil, çok önemli maçlar var ligde ve Avrupa'da. Umarım ilk 2 maçta göstermiş olduğumuz performansı devam ettiririz ve oyuncularımız da daha tecrübe kazanırlar. İlk senesinde bir araya geldiği bu kadar genç oyuncunun, onlara da ciddi anlamda Galatasaray markasını iyi temsil etmiş olurlar. Takımımıza ve hocamıza her zaman olduğu gibi inanıyoruz, ümit ederim iyi bir sonuçla dönerler." - İSTANBUL

