TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, Balıkesirspor'u 2-1'lik üstünlükle mağlup etmesinin ardından Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, galibiyet sonucunda açıklamada bulunarak, "İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı. Çok gol pozisyonuna girdik fakat bunları değerlendiremedik. Fiziksel olarak çok iyi durumdayız şuanda takımımız ikinci yarıda çok iyi oynadı" dedi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, kendi sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 2-1'lik üstünlükle mağlup etti. Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan maç sonunda yaptığı açıklamada, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı, kötü bir gidişatımız vardı. Son 2 maçımızda maalesef iyi sonuçlar alamadık. Bu maç bizim için dönüm noktası gibiydi, takımımız iyi mücadele etti. İlk yarıda şanssız bir gol yedik, mücadeleyi bırakmadık. İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı. Çok gol pozisyonuna girdik fakat bunları değerlendiremedik. Fiziksel olarak çok iyi durumdayız şuanda takımımız ikinci yarıda çok iyi oynadı. Bunun nedeni de fiziksel performansımızın giderek yükselmesidir. Maçı zorda olsa kazandık, kazandığımız için mutluyuz. Denizlispor bundan sonra üst sıralara tırmanacaktır. hedefimiz daha yukarılarda yer almak. Balıkesir sporda iyi mücadele etti. Balıkesirspor'u da kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

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