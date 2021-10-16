Bulut Turhan: 'İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulut Turhan: "İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bulut Turhan:

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, Balıkesirspor'u 2-1'lik üstünlükle mağlup etmesinin ardından Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, galibiyet sonucunda açıklamada bulunarak, "İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, Balıkesirspor'u 2-1'lik üstünlükle mağlup etmesinin ardından Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan, galibiyet sonucunda açıklamada bulunarak, "İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı. Çok gol pozisyonuna girdik fakat bunları değerlendiremedik. Fiziksel olarak çok iyi durumdayız şuanda takımımız ikinci yarıda çok iyi oynadı" dedi.

TFF 1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, kendi sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 2-1'lik üstünlükle mağlup etti. Denizlispor Teknik Sorumlusu Bulut Turhan maç sonunda yaptığı açıklamada, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtı, kötü bir gidişatımız vardı. Son 2 maçımızda maalesef iyi sonuçlar alamadık. Bu maç bizim için dönüm noktası gibiydi, takımımız iyi mücadele etti. İlk yarıda şanssız bir gol yedik, mücadeleyi bırakmadık. İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı. Çok gol pozisyonuna girdik fakat bunları değerlendiremedik. Fiziksel olarak çok iyi durumdayız şuanda takımımız ikinci yarıda çok iyi oynadı. Bunun nedeni de fiziksel performansımızın giderek yükselmesidir. Maçı zorda olsa kazandık, kazandığımız için mutluyuz. Denizlispor bundan sonra üst sıralara tırmanacaktır. hedefimiz daha yukarılarda yer almak. Balıkesir sporda iyi mücadele etti. Balıkesirspor'u da kutluyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Burak Sergen Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bulut Turhan: 'İkinci yarıdaki tempomuza rakibimiz dayanamadı' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:43:40. #1.11#