SPOR Bülent Uygun Ligin oynanması doğru karar oldu
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SPOR Bülent Uygun Ligin oynanması doğru karar oldu

SPOR Bülent Uygun: Ligin oynanması doğru karar olduDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs salgınının ardından maçların oynanmasının doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

02.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:18

SPOR Bülent Uygun: Ligin oynanması doğru karar oldu

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, koronavirüs salgınının ardından maçların oynanmasının doğru bir karar olduğunu dile getirdi. Takımların yüzde 90 borçlu olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Kulüplerimizin yaşaması için mutlaka bu ligin oynanması gerekiyordu. Yoksa telafisi olmayan bir sürece girer ve kulüplerimiz kapanma noktasına gelebilirdi. Bu anlamda ligin oynanması en doğru ve yerinde bir karar oldu? dedi.

Tüm dünyanın ve Türkiye'nin koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendiğini dile getiren Uygun, en az hasarla normalleşme sürecine başlanılmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti. Uygun, 'Uzun zamandır futboldan uzak olmanın verdiği özlemle Sivasspor deplasmanında sahadaki yerimizi alacağız. Tüm takımlara başarılar dilerim" diye konuştu.

'SAKATLARIMIZ İYİLEŞTİ'

Takım olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, 'Salgın öncesinde 7 sakat oyuncumuz vardı. Şu an hepsi iyileşti. Kaleci Adam Stackhowiak ve kanat Madou Barrow takımdan ayrıldı. Barrow ülkesine dönmek istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde transfer teklifi almış. Onu değerlendirecek ya da eski takımına dönecek. Onun yokluğu mevki olarak bize sıkıntı yaratacaktır. Takıma katkısı ortadaydı ama mevcut futbolcularımızla bu açıkları kapatacağız yorumunu yaptı. Sezonu iyi bir yerde tamamlamak istediklerini dile getiren Uygun şu ifadeleri kullandı: 'Demir Grup Sivasspor benim ilk teknik direktörlük yaptığım kulüp. Orada çok güzel günlerim geçti. Benim adıma maç duygusal geçecek. Keşke seyircili olsaydı da gittiğimde onlarla kucaklaşabilseydim. Kalan 8 maçta hem kazanmayı hem de futbolun bütün güzellikleri sahaya yansıtmayı hedefliyoruz."

RECEP NİYAZ İDDİALI

Denizlispor'un orta saha oyuncusu Recep Niyaz, ligi en iyi noktada bitirmek için çalıştıklarını kaydetti. Sahada en iyi mücadeleyi sergileyerek taraftarlarını mutlu etmek istediklerini belirten Recep Niyaz, 'Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada bir sıkıntı yaşandı. Ülke genelinde biz bunun için çok iyi önlemler aldık. Normalleşme süreci de başladı. Artık yavaş yavaş futbolun hayatımıza girip, insanların odak noktasını değiştirebileceğimize inanıyorum. Çalışmalarımıza takım olarak erken başladık. İyi hazırlanıyoruz. Önümüzde 8 zor maç var. Biz de yabana atılacak bir ekip değiliz. İyi çalışıyoruz ve iyi bir takımız. Lige ara verilmeden önce iyi bir çıkışımız vardı. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Tüm maçlarda alacağımız puan ve puanlarla ligi rahat bir yerde bitirmek istiyoruz. Ligin devam etmesinin bir sakınca getireceğini de düşünmüyorum. Sıkıntı olma ihtimali var ama bizden daha kötü durumda olan ülkelerde ligler daha önce başladı. Almanya'da 2 haftadır oynanıyor. Bir sıkıntı olmadı. Önlemlerimizi alırsak bir sorun olmadan ligi tamamlarız' dedi.

MUSTAFA YUMLU İMZAYA HAZIR

Denizlispor'un deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu ise yeşil-siyahlı ekiple transfer görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Deneyimli defans oyuncusu, 'Çalışmalara erken başladığımız için form olarak iyi durumdayız. İnşallah sezona kaldığımız yerden devam ederiz. Önemli karşılaşmalar bizi bekliyor ancak bunu aşacak yetenek ve tecrübeye sahibiz. Ben takımım için fedakarlık yapmaya devam ediyorum. Kulübümüz de bana karşı bir fedakarlık gösteriyor. Kulüple yeni sözleşme için görüşmelerimiz devam ediyor. Belli bir seviyeye geldik. İmza atmadım ama her an atabilirim. Taraftarlarımıza mutlu haberi vermek isterim, imza yakın. Güzel haber en yakın zamanda duyulur. En geç bu hafta sonu bir görüşme daha yapacağız. Her iki taraf için hayırlısı neyse o olsun' cümlelerini kullandı.

SPOR Bülent Uygun Ligin oynanması doğru karar oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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