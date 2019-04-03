Spor Bülent Korkmaz Trabzonspor'a Karşı İyi Bir Sonuç Alacağımızı Düşünüyorum

Spor Bülent Korkmaz Trabzonspor'a karşı iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) -

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Trabzonspor'a karşı düşündüklerimizi ve teknik direktör olarak benim istediğimi oyuncularım sahada uyguladıkları zaman hem iyi sonuç alacağımızı hem de iyi oynayacağımızı düşünüyorum dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, cuma günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşması öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde açıklama yapan Bülent Korkmaz, 3 haftalık arada Trabzonspor karşılaşması hazırlıklarını yaptıklarını anlattı. Chico'nun kart cezası nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceğini anlatan Korkmaz, ülkesinin milli takımıyla oynadığı maçta sakatlanan Celustka'nın sağlık durumunun maç günü belirleneceğini dile getirdi.

Antalyaspor'un kazandığı maçlarda takım halinde oynadıklarını vurgulayan Korkmaz, Farklı kaybettiğimiz maçlarda da oyun disiplininden ve takım bloğundan kopmalar olunca istediğimiz sonucu alamadık. Takım halinde oynadığımız zaman oyun olarak istediğimizi yapıyor, sonucu elde ediyoruz. Oyuncularıma bunu vurguladım. Trabzonspor maçında da bunu pekiştireceğiz. Cuma günü Trabzonspor'a karşı düşündüklerimizi ve teknik direktör olarak benim istediğimi oyuncularım sahada uyguladıkları zaman hem iyi sonuç alacağımızı hem de iyi oynayacağımızı düşünüyorum diye konuştu.

Trabzonspor'un bireysel yetenekli oyuncularına karşı takım oyunu oynayarak önlem alacaklarının altını çizen Korkmaz, Alt yapılarından oyuncu çıkarıp oynatıyorlar. Yusuf, Abdülkadir, tecrübe sahibi oldu. Diğer gençler de bu şekilde. Etkili yabancı hücum oyuncuları var. Geniş alanda hücum yapmayı seviyorlar. Avantaj ve dezavantajları var. Bloklar arası darlığı enine, boyuna yaptığımızda baskı hissederiz ama sonuca yansımasını engelleyebiliriz dedi. Her maça ayrı önem verdiklerini dile getiren Korkmaz, ilk hedefinin 41 puana ulaşmak olduğunu söyledi.

Bülent Korkmaz, toplantının ardından gerçekleştirilen antrenmanda futbolcularına Trabzonspor karşılaşmasının taktik çalışmasını yaptırdı.

Kaynak: DHA