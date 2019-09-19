19.09.2019 15:45

SPOR Bülent Korkmaz Penaltı kararını VAR sistemi hakemi versin

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) -

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Maçı yöneten hakem de hata yapabilir ama VAR sistemindeki hakem hata yapamaz. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig gibi penaltı kararını VAR sistemi hakemi verecek ya da çözüm bulacaklar dedi.

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, basın toplantısı düzenledi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda Korkmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçındaki oyundan memnun olduklarını, ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Hakem kararları nedeniyle geçen sene de 4-5 maçta yanlış karar verildiğini savunan Korkmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında da yanlış kararlar verildiğini söyledi.

Teknik direktör ve oyuncuların, hakemlerin sahada hata yapabileceğine değinen Korkmaz, Maçı yöneten hakem de hata yapabilir ama VAR sistemindeki hakem hata yapamaz. Hata yapıldığı zaman futbol değil futbol dışı daha fazla konuşulacak. Şeffaf açık olmadığı sürece, orta hakem ile VAR sistemi hakeminin konuşmaları açıklanmadığı sürece futbol dışı daha çok konuşulacak. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig gibi penaltı kararını VAR sistemi hakemi verecek ya da çözüm bulacaklar. Oyuncular da artık saha içerisinde tedirgin oynamaya başladı. Bizim için değil Türk futbolu açısından konuşuyorum. VAR sistemindeki hakem hata yapmamalı maalesef hata yapmaya başladı. Bizim maçlardaki pozisyonlarda görüyoruz. Bize, takıma eğitimde verilen pozisyonla aynı pozisyon yaşandı diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçındaki oyun anlayışında istikrarı sürdürmeyi istediklerini vurgulayan Korkmaz, takım olarak futbolcu sakatlığı gibi şanssızlıklar yaşadıklarını söyledi. Doğukan'ın sakatlığı devam ettiği için Kasımpaşa maçında yer alamayacağını aktaran Korkmaz, Dala'nın da annesinin vefatı nedeniyle ülkesinde olduğunu dile getirdi. Korkmaz Amilton'un takımla antrenmana başladığını, ancak son durumun maç günü belirleneceğini söyledi.

BİREYSEL HATALARDAN GOL YİYORUZ

Ligde 4 maç oynadıklarına değinen Korkmaz, şöyle konuştu

Akıcı oyunda iki gol pozisyonu verdik, gol yedik. Başka pozisyon vermedik. Gol pozisyonu vermememiz sevindirici. Pozisyon hatası yapmıyoruz, bireysel hatalardan gol yiyoruz. 4 maçta 2 pozisyonda 2 gol yedik bu beni sevindiriyor. Bu kadar az pozisyon verip 6 gol yememizi şanssızlığa bağlıyorum. Oyunu böyle devam ettirdiğimiz sürece sorun yok. Ben oyundan, oyuncularımın performansından memnunum.

Aytemiz Alanyaspor'un ligdeki başarısına değinen Korkmaz, turuncu-yeşilli takımın geçen sene iyi olan kadrosunu bu sene transferlerle daha da güçlendirdiğini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısında haklı galibiyet aldığını vurgulayan Korkmaz, kentteki iki takım arasında güzel rekabet yaşandığını söyledi. Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor'un başarısını yakalamak için maç kazanmaları gerektiğini belirtti.

İFTİRA ATANLARLA UĞRAŞMAK İSTEMİYORUM

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yardımcı antrenörü Hasan Özer ile maç sonrası yaşananlar ve yöneticilerinin daha sonra açıklamalarına yanıt veren Bülent Korkmaz, Yalan konuşan ve iftira atanlarla uğraşmak istemiyorum. İşime odaklanıyorum. Maçta gerginlik olacak ama gerginliği yalan ve iftira ile kapatmaya çalışmak yanlıştır. Gereken kişiler gereken cevabı veriyor. Herkes ön plana çıkmak istiyor bizim söylemlerimizle. Ben böyle şeylerle uğraşmak istemiyorum dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor maçında futbolculuk döneminin ardından teknik direktör olarak 15 yıl sonra ilk defa sarı kart gördüğünü aktaran Korkmaz, O da çizgiyi geçtiğim için. Kural varsa herkese uygulanmalı. O takıma var bu takıma yok. Herkese farklı davranılırsa yoruma açıktır. Kural herkese uygulanmalı ama ben Türkiye'de görmedim. Futbolculuğumda da teknik direktörlüğümde de görmedim, görmek isterim. TFF'de değerli arkadaşım Hamit Altıntop o da uğraşıyor. Kural varsa herkese uygulanmalı ben isem bana da uygulanmalı diye konuştu.

Gazetecilerin Kasımpaşa maçı hakemi hakkında düşüncelerini sorduğu Korkmaz, Hakemlerle ilgili konuşalım mı, konuşmayalım mı Konuşursak ceza alırız, kısıtlama geldi. Bizim hakkımızda herkes eleştiri yapıyorsa biz niye eleştiremiyoruz anlamıyorum. Biz eleştirilerimizi söylerken çekiniyoruz dedi.

Her maçı kazanmak için oynadıklarını aktaran Korkmaz, hedeflerinin 5-6 oyuncuyu takıma kazandırmak olduğunu söyledi. Korkmaz, performansından memnun olduğu Chahechouhe'nun ilerleyen günlerde daha iyi olacağını ve takıma katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: DHA