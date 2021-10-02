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Son dakika haberleri | Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin"

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Haberler | Spor

Bir son dakika haberine göre - Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin" Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor karşısında yedikleri golden sonra paniklediklerini belirterek, "O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin" dedi.

- Bülent Korkmaz : "Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin"

KONYA - Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Konyaspor karşısında yedikleri golden sonra paniklediklerini belirterek, "O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin" dedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyun olarak bakıldığı zaman, özellikle ilk yarıda 3-4 tane çok net pozisyonlarının olduğunu kaydeden Bülent Korkmaz, "İlk yarıda, Konyaspor kalecisi çok önemli kurtarışlar yaptı. 15. dakikadan sonra oyunun hakimi olduk. İstediğimiz pas opsiyonlarıyla beraber hücumda çoğalmayı bildik ama olmadı. İkinci yarı golle başladık ki, özellikle duran toplar üzerinde çok duruyoruz. Konyaspor da maalesef o bölgede bizim zaafımızı yakaladı. Verilmeyen golden sonra bir panikledik. O panikleme olmasaydı buradan kazanarak giden takım olacaktık. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin

Son dakika haberleri | Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin

Son dakika haberleri | Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin

Son dakika haberleri | Bülent Korkmaz:
İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Spor Haberleri
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