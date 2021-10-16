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Buket Öztürk, İtalya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda zirveye çıktı

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Buket Öztürk, İtalya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda zirveye çıktı

İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde milli sporcu Buket Öztürk, altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Kadınlar ve Erkekler Dünya Bocce (Volo) Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde milli sporcu Buket Öztürk, altın madalya kazandı.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı sporcu Buket Öztürk, İtalya'nın Alassio şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada altın nokta disiplininde mücadele etti.

Milli sporcu, final müsabakasında Fransız rakibi Pauline Gouilloud'u 15-12 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Buket Öztürk, İtalya'daki Dünya Bocce Şampiyonası'nda zirveye çıktı - Haberler Spor
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