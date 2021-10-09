Bucaspor'da Doğantez'e istifa çağrısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de bir taraftar grubu, teknik direktör Tolga Doğantez'e istifa çağrısında bulundu. Bucaspor Kaynaklar Tesisleri'ndeki antrenman sahasının tellerine üzerine, "Doğantez istifa" yazılı bir pankart asan sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim durma, Doğantez'i kovala" mesajı yayınladı. İzmir temsilcisi teknik direktör Tolga Doğantez'le çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet elde ederek 6 puan topladı.

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