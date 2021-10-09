Bucaspor'da Doğantez'e istifa çağrısı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de bir taraftar grubu, teknik direktör Tolga Doğantez'e istifa çağrısında bulundu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de bir taraftar grubu, teknik direktör Tolga Doğantez'e istifa çağrısında bulundu. Bucaspor Kaynaklar Tesisleri'ndeki antrenman sahasının tellerine üzerine, "Doğantez istifa" yazılı bir pankart asan sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim durma, Doğantez'i kovala" mesajı yayınladı. İzmir temsilcisi teknik direktör Tolga Doğantez'le çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 2 galibiyet elde ederek 6 puan topladı.
LİGDE RAKİP ANKARA DEMİRSPORSon 2 maçında Kırşehir Belediyespor ve Nazilli Belediyespor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Bucaspor 1928, ligde yarın evinde Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Yalçın Taşkınfurat düdük çalacak. Ligde 7 puanı bulunan 10'uncu sıradaki Buca ekibi, 4 puanlı düşme hattındaki Başkent temsilcisini yenerek moral bulmayı hedefliyor.