Bucaspor 1928 zirveden kopuyor

KARACABEY, BURSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup olan Bucaspor 1928, zirvenin uzağında kaldı. Geçen hafta da evinde Teco Karacabey Belediyespor'a 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler üst üste ikinci yenilgisini alarak taraftarını üzdü. Bir türlü beklenen çıkışı yakalayamayan İzmir ekibinde 2'nci hafta göreve başlayan teknik direktör Tolgo Doğantez eleştirilerin odağı oldu. Bucasporlu taraftarlar sosyal medya üzerinden Doğantez'e sert tepki gösterdi. Bucaspor 1928 geleck hafta evinde Kırklarelispor'la oynayacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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