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Bucaspor 1928 yüksek atladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 yüksek atladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra dün de deplasmanda Eskişehirspor'u 4-0 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, puan tablosunda 6 basamak tırmandı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra dün de deplasmanda Eskişehirspor'u 4-0 yenerek çıkışa geçen Bucaspor 1928, puan tablosunda 6 basamak tırmandı. Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet elde eden sarı lacivertliler, 7 puandan 13 puana ulaşarak, 10'uncu sıradan 4'üncülüğe yükseldi.

Adını Play-Off hattına yazdıran İzmir ekibi, lider Pendikspor'la arasındaki 5 puanlık farkı kapatamasa da aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak oldu. Ligde cumartesi günü düşme hattında yer alan Teco Karacabey Belediyespor'u konuk edecek Bucaspor 1928, seyircisi önünde 3'te 3 yapmaya çalışacak.


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Haber: Bucaspor 1928 yüksek atladı - Haberler Spor
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