Bucaspor 1928 kupada tur arıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucaspor 1928 kupada tur arıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 kupada tur arıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bucaspor 1928, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor'la...

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından evinde Karacabey Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Bucaspor 1928, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında deplasmanda TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor'la kozlarını paylaşacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. İzmir temsilcisi güçlü rakibini kupanın dışına iterek ligde deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı öncesi moral bulmak istiyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada

Ordu'daki konfeti skandalında gözaltına alınan taraftarlardan 3'ü serbest, 1'i karantinada

 Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title