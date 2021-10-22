Bucaspor 1928'in konuğu Karacabey Belediyespor

KARACABEY, BURSA (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Ankara Demirspor ve Eskişehirspor galibiyetleriyle zirve yarışına ağırlığını koyan Bucaspor 1928, yarın evinde Teco Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Lütfullah Aslan düdük çalacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 10, kapalı 5 ve maraton 3 TL olarak belirlenirken, teknik direktör Tolga Doğantez galibiyet serilerini sürdüreceklerini söyledi. Bucaspor 1928 bu maç öncesi 13 puanla 4'üncü basamakta bulunuyor.

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