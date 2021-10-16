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Bucaspor 1928'in Eskişehirspor sınavı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928'in Eskişehirspor sınavı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini alan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda düşme hattında son sırada yer alan Eskişehirspor'la karşılaşacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 2-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini alan Bucaspor 1928, yarın deplasmanda düşme hattında son sırada yer alan Eskişehirspor'la karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadyum'da saat 19.00'da başlayacak müsabakada Alpaslan Şen düdük çalacak. Grupta 7 maçta topladığı 10 puanla 8'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 6 haftada sadece 1 puan kazanan 18'inci basamaktaki rakibini yenerek ilk kez üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor. Buca temsilcisinde tedavisi süren Berke Bıyık ve Yalçın Eycan forma giyemeyecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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