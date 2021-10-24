Bucaspor 1928 evde yok - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bucaspor 1928 evde yok

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928 evde yok

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralarda yer alan Teco Karacabey Belediyespor'a 90+5'inci dakikada beraberliği yakalamasına rağmen 90+6'da kalesinde gördüğü golle 3-2 mağlup olan Bucaspor 1928, evinde büyük hüsran yaşadı.

KARACABEY, BURSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralarda yer alan Teco Karacabey Belediyespor'a 90+5'inci dakikada beraberliği yakalamasına rağmen 90+6'da kalesinde gördüğü golle 3-2 mağlup olan Bucaspor 1928, evinde büyük hüsran yaşadı. Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda sahasında 5 maça çıkan sarı-lacivertliler sadece 1 galibiyet elde edebildi. Yalnızca Ankara Demirspor'u yenen Bucaspor 1928, Isparta 32 Spor'la berabere kalıp Pendikspor, Kırşehir Belediyespor ve Karacabey Belediyespor'a mağlup olarak evinde toplam 11 puan kaybetti. Bucaspor 1928, deplasmanlarda ise iyi sonuçlara imza attı. 4 dış saha maçına çıkan İzmir ekibi 3 galibiyet alırken bir tek Nazilli Belediyespor'a yenildi. Bucaspor topladığı 13 puanın 9'unu gurbette alırken, taraftarı önünde hanesine 4 puan yazdırabildi.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

Kulüpler Birliği ve TFF uzlaşmanın eşiğinde! Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın

 Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok

Tahkim Kurulu, Altay Bayındır ve Bright Osayi-Samuel'in cezalarını onadı! Yıldız futbolcular, Alanya maçında yok
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title