Bucaspor 1928'e sürpriz misafirler

ANKARA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Bucaspor 1928'e kulübün futbol akademisinin tüm yaş grupları antrenman ziyaretinde bulundu. Ankara temsilcisi karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta uzatmada bulduğu golle mağlup eden A takımı kutlayan altyapı oyuncuları, çiçek ve baklava ikram ederken ligde geri kalan maçlar için de hem moral, hem de destek verdi.