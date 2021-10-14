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Bucaspor 1928'e sürpriz misafirler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor 1928'e sürpriz misafirler

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Bucaspor 1928'e kulübün futbol akademisinin tüm yaş grupları antrenman ziyaretinde bulundu.

ANKARA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Bucaspor 1928'e kulübün futbol akademisinin tüm yaş grupları antrenman ziyaretinde bulundu. Ankara temsilcisi karşısında 1-0 geriye düştüğü maçta uzatmada bulduğu golle mağlup eden A takımı kutlayan altyapı oyuncuları, çiçek ve baklava ikram ederken ligde geri kalan maçlar için de hem moral, hem de destek verdi.


Bucaspor 1928'e sürpriz misafirler

Bucaspor 1928'e sürpriz misafirler

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