Bu akşam maç var mı? 26 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Salı günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Avrupa'nın birçok liginde maçlar oynanacak. Bu akşam İngiliz Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, La Liga, Serie A ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak.
BU AKŞAM MAÇLAR VAR?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
- 15:30 | Altay - Derince Bld. | A Spor
- 18:00 | Samsunspor - 1922 Konyaspor | A Spor
- 20:45 | Adanaspor - Adıyamanspor | A Spor
SERİA A
- 19.30 | Spezia - Genoa | S Sport 2/ S Sport Plus
- 19.30 | Venezia - Salernitana | S Sport Plus
- 21.45 | Milan - Torino | S Sport 2/ S Sport Plus
LA LİGA
- 20.00 | Alaves - Elche | Smart Spor
- 22.00 | Espanyol - Athletic Bilbao | Smart Spor 2
- 22.30 | Villarreal - Cadiz | Smart Spor HD
PORTEKİZ LİG KUPASI
- 21.00 | Santa Clara - Porto | Bilyoner TV
- 23.15 | Sporting - Famalicao | Bilyoner TV
ALMANYA KUPASI DFB POKAL
- 19.30 | Babelsberg - Leipzig | Smart Spor 2
- 19.30 | Hoffenheim - Holstein Kiel | Bilyoner TV
- 19.30 | 1860 Münih - Schalke 04 | Bilyoner TV
- 19.30 | Münster - Hertha Berlin | Bilyoner TV
- 21.00 | B.Dortmund - Ingolstadt | Bilyoner TV
- 21.45 | Mainz - Arminia Bielefeld | Bilyoner TV
- 21.45 | Nürnberg - Hamburg | Bilyoner TV
- 21.45 | Osnabruck - Freiburg | Bilyoner TV
İNGİLİZ LİG KUPASI
- 21.45 | Arsenal - Leeds United | Bein Sports Max 1
- 21.45 | Chelsea - Southampton | Bein Sports Max 2