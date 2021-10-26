Bu akşam maç var mı? 26 Ekim Salı bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Ekim Salı günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylar haberimizde.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Avrupa'nın birçok liginde maçlar oynanacak. Bu akşam İngiliz Lig Kupası, Almanya Kupası, Portekiz Lig Kupası, La Liga, Serie A ve Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanacak.

BU AKŞAM MAÇLAR VAR?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

15:30 | Altay - Derince Bld. | A Spor

18:00 | Samsunspor - 1922 Konyaspor | A Spor

20:45 | Adanaspor - Adıyamanspor | A Spor

SERİA A

19.30 | Spezia - Genoa | S Sport 2/ S Sport Plus

19.30 | Venezia - Salernitana | S Sport Plus

21.45 | Milan - Torino | S Sport 2/ S Sport Plus

LA LİGA

20.00 | Alaves - Elche | Smart Spor

22.00 | Espanyol - Athletic Bilbao | Smart Spor 2

22.30 | Villarreal - Cadiz | Smart Spor HD

PORTEKİZ LİG KUPASI

21.00 | Santa Clara - Porto | Bilyoner TV

23.15 | Sporting - Famalicao | Bilyoner TV

ALMANYA KUPASI DFB POKAL

19.30 | Babelsberg - Leipzig | Smart Spor 2

19.30 | Hoffenheim - Holstein Kiel | Bilyoner TV

19.30 | 1860 Münih - Schalke 04 | Bilyoner TV

19.30 | Münster - Hertha Berlin | Bilyoner TV

21.00 | B.Dortmund - Ingolstadt | Bilyoner TV

21.45 | Mainz - Arminia Bielefeld | Bilyoner TV

21.45 | Nürnberg - Hamburg | Bilyoner TV

21.45 | Osnabruck - Freiburg | Bilyoner TV

İNGİLİZ LİG KUPASI

21.45 | Arsenal - Leeds United | Bein Sports Max 1

21.45 | Chelsea - Southampton | Bein Sports Max 2

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