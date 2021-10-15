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Brooque Williams çabası yetmedi

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Brooque Williams çabası yetmedi

Bellona Kayseri Basketbol'un kaybettiği Nesibe Aydın, karşılaşmasında en skorer oyuncusu 26 sayı ile Brooque Williams oldu.

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol'un kaybettiği Nesibe Aydın, karşılaşmasında en skorer oyuncusu 26 sayı ile Brooque Williams oldu.

FIBA EuroCup Women D Grubu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'a 84-57 mağlup oldu. Rakibi karşısında sahadan 84-57'lık mağlubiyet ayrılan sarı kırmızılı takımda 26 sayı üreten Amerikalı oyuncusu Brooque Williams oldu. Takımın en skorer ismi olan Amerikalı oyuncuyu 9'er sayı ile Japreece Dean, Egle Sventoraite oldu. - KAYSERİ

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