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Bronz madalya alan sporcuya hediye

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Bronz madalya alan sporcuya hediye

Türkiye Muammer Gökmen Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonasında üçüncü olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman'a hediye verildi.

ADIYAMAN (İHA) - Türkiye Muammer Gökmen Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonasında üçüncü olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman'a hediye verildi.

İstanbul'da 29 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Muammer Gökmen Vücut Geliştirme-Fitness Şampiyonasında üçüncü olan Malatyalı sporcu Çağrı Adıyaman'ı makamında misafir eden Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, sporcuyu ve antrenörünü kutladı.

Bronz madalya alan sporcuya hediye veren Kayhan, başarılarının devamını diledi. Kayhan, "Tebrikler Çağrı başarılar sürekli seninle olsun" dedi. - MALATYA

Bronz madalya alan sporcuya hediye

Bronz madalya alan sporcuya hediye

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