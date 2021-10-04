BOTAŞ, İnci Güçlü ile Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BOTAŞ, İnci Güçlü ile Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
BOTAŞ, İnci Güçlü ile Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan BOTAŞ, milli basketbolcu İnci Güçlü ile Karadağlı uzun Jelena Dubljevic'i transfer etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan BOTAŞ, milli basketbolcu İnci Güçlü ile Karadağlı uzun Jelena Dubljevic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki 2.05 metre boyundaki İnci Güçlü ile 34 yaşındaki 1.91 boyundaki Dubljevic'in kadroya katıldığı belirtildi.

BOTAŞ altyapısında yetişen, Galatasaray'da 7 yıl forma giyen İnci, geçen sezon başında İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olmuş ancak kısa bir süre sonra İzmit Belediyespor'a geçmişti. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın fa formasını terleten İnci, yeni sezonu başkent temsilcisinde geçirecek.

Avrupa'da birçok kulüpte ter döken Türkiye'de ise Galatasaray başta olmak üzere bir çok kulüpte forma giyen Dubljevic de BOTAŞ'ın başarısı için yeni sezonda mücadele edecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Seda Sayan Alişan
Spor Hamza Hamzaoğlu Marcao Muslera Derya Yanık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BOTAŞ, İnci Güçlü ile Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 17:14:51. #1.11#