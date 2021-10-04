BOTAŞ, İnci Güçlü ile Jelena Dubljevic'i kadrosuna kattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yer alan BOTAŞ, milli basketbolcu İnci Güçlü ile Karadağlı uzun Jelena Dubljevic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki 2.05 metre boyundaki İnci Güçlü ile 34 yaşındaki 1.91 boyundaki Dubljevic'in kadroya katıldığı belirtildi.

BOTAŞ altyapısında yetişen, Galatasaray'da 7 yıl forma giyen İnci, geçen sezon başında İspanya ekibi Barcelona'ya transfer olmuş ancak kısa bir süre sonra İzmit Belediyespor'a geçmişti. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın fa formasını terleten İnci, yeni sezonu başkent temsilcisinde geçirecek.

Avrupa'da birçok kulüpte ter döken Türkiye'de ise Galatasaray başta olmak üzere bir çok kulüpte forma giyen Dubljevic de BOTAŞ'ın başarısı için yeni sezonda mücadele edecek.