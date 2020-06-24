SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor

SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyorAdnan KARABULUT / BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

24.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:42

SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor

Adnan KARABULUT/ BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor, Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Boluspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Menemenspor maçının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Elimizden geldiği kadar doğru oyun planı ile sahaya çıkıp Menemen maçında skor almaya çalışacağız.? dedi.

Altınordu ile 0-0 berabere kaldıkları maçın arından Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Boluspor'da, teknik direktör Fırat Gül haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fırat Gül, Menemenspor mücadelesinin çok önemli olduğu ifade ederek, "Menemenspor az da olsa play-off iddiası olan bir takım. Ligden kopmuş değiller. Alttan gelen oyuncular takımın içinde çok yer teşkil ediyor. Onların da doğal bir motivasyon kaynakları var. Sonuç itibariyle ilk defa bu ligde oynayan oyuncular var. Hedefi olan oyuncular var. Hem kariyer anlamında hem maddi anlamda. En büyük artıları bu diye düşünüyorum. Çok ciddi bir şekilde takım savunması yapabilen bir takım. Ön tarafta etkili oyuncuları var. Yani 38 puan almış bir takım bir şeyleri doğru yapıyor demektir. Biz de elimizden geldiği kadar doğru oyun planı ile sahaya çıkıp Menemen maçında skor almaya çalışacağız" diye konuştu.

SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı Haber
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum Haber
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi Haber
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı Haber
Beşiktaş'la sözleşme yenilemeyecek olan Caner Erkin Fenerbahçe ile anlaştı
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü Haber
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Türkiye Finans'tan yüzde 0,74'ten başlayan faiz oranıyla üçlü kredi paketi
Türkiye Finans'tan yüzde 0,74'ten başlayan faiz oranıyla üçlü kredi paketi
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 kişilik aile 1 motosiklete bindi
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
10 gün önce Novak Djokovic'le buluşan Nikola Jokic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Gürcistan'da bebeğini 5 bin dolara satmaya çalışan çift gözaltına alındı
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
Juventus ve FC Barcelona, Arthur - Pjanic takasında anlaştı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
İhbar alan polislerin minibüsü metrelerce kovaladığı anlar kask kamerasına yansıdı
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye çağırdığı Emre Kılınç'tan çarpıcı yanıt: Söz verdim, G.Saray'a gideceğim
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Barcelona, sahasında Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
Şans eseri ölümden dönen Alişan'ın eşi Buse Varol, kaza sonrası şoka girdi
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Kayınpederin damadını öldürdüğü anlar kamerada!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Halife Hafter Adnan Menderes Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Falcao Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: SPOR Boluspor, Menemenspor deplasmanına hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 18:47:56. #1.15#
title