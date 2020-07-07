SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı Takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı Takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağımVIDEO YOKMurat KÜÇÜKBOLU,(DHA)-TFF 1 Lig takımlarından kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkcı, Hem taraftarımız hem de halkımız rahat olsun.

SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı Takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım

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Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)-

TFF 1 Lig takımlarından kümede kalma mücadelesi veren Boluspor'un Başkanı Necip Çarıkcı, Hem taraftarımız hem de halkımız rahat olsun. Bu kötü günleri 2 haftada aşacağız ve takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım dedi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, kümede kalma mücadelelerinin devam ettiğini belirtti. Çarıkcı, teknik heyete ve futbolculara güvendiğini söyleyerek, Son 2 maçımız var. Tabii ki düşme sürecimiz şu an devam ediyor. Bu iki haftada özellikle teknik heyetime ve futbolcularıma çok güveniyorum. Çünkü takımımız iyi bir takım oldu. 2 maçı alıp ligde kalmak istiyoruz. O anlamda da hem taraftarımız hem de halkımız rahat olsun. Bu kötü günleri 2 haftada aşacağız ve takımı ligde bırakmak için elimden ne geliyorsa yapacağım diye konuştu.

Necip Çarıkcı, son haftaya kalmadan kazanıp, ligde kalmak istediklerini ifade ederek, Öncelikle hedef son 2 maçımız. Belki bu hafta Boluspor'un kaderi belli olacak. Onun için bu hafta gözümüz kulağımız İstanbulspor-Osmanlıspor maçında olacak. Bir de Boluspor-Akhisarspor maçımız var. Son haftaya kalmak istemiyorum. İnşallah bu hafta bu işi çözmek istiyorum. Bu hafta bu işi noktalamak istiyoruz dedi.

Kaynak: DHA