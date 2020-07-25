SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı'dan olağanüstü kongre kararı açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı'dan olağanüstü kongre kararı açıklaması

SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı'dan olağanüstü kongre kararı açıklamasıMurat KÜÇÜKBOLU,(DHA)-TFF 1. Lig ekibi Boluspor, olağanüstü kongre kararı aldı.

25.07.2020 16:27 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:35

SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı'dan olağanüstü kongre kararı açıklaması

Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)-

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan Çarıkcı, kongrede aday olmayacağını açıklarken, kulübün toplam borcunun da 19 milyon TL olduğunu söyledi.

Boluspor Başkanı Necip, Çarıkcı, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısıyla olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı. Kongrede aday olmayacağını belirten Başkan Çarıkcı, Hiç beklemediğimiz bir sezon yaşadık. Benim hiç alışık olmadığım bir sezon yaşadık. Bu süreçte hep kulüpleydik. Bana faydası 5 kilo vermem oldu. Önceden koşamıyordum, artık koşabiliyorum. Bu takımı son maçta ligde bıraktık. Bu süreçte bana destek verenlere teşekkür ediyorum. Boluspor'un düşmemesi için bana moral verenler oldu. İnşallah 8 Ağustos'ta kongremiz var. Bu kongre İnşallah Bolusporumuza, hayırlı uğurlu olur dedi.

Başkan Çarıkcı, kulübün borcu hakkında da bilgiler vererek, Beni herkes eleştirir de kimse bana para konusunda bir şey diyemez. Ben hayatta Boluspor Kulübü'nde hiç paraya elimi sürmedim. Bu konuyla ilgili yeminli mali müşavirler var, bağımsız denetçi firmalar var, kulübün yetkilileri var. Benim Boluspor Kulübü'nde hiç parayla işim olmadı. Şu anda bizim borcumuz toplam 19 milyon TL diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

DHA-Spor Bolu tr 2020-07-25 155122

SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı'dan olağanüstü kongre kararı açıklaması

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında 3. Sayfa
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor Ekonomi
El işçiliğiyle yaptığı Hilye-i Şerif'e gelen 300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek...
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü Güncel
1 milyon liralık ödülle aranan Savaş Fırat kod adlı Yahya Atmaca öldürüldü
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı 3. Sayfa
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
Kadın doktoru darbeden 19 yaşındaki kızın 4 yıl hapsi istendi
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu
Fuat Kılıç, Alemannia Aachen tarihinde en uzun görev yapan teknik direktör oldu
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Doktorların bile hamile sandığı kadının karnından 6 kilogramlık kitle çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Juventus, Merih Demiral'a yapılan 30 milyon euroluk teklifi reddetti
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Galatasaray, takımda kalmak isteyen Falcao için teklif gelmesi halinde satışa onay verecek
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Erzurum'da Avrupa'nın en büyük canlı hayvan pazarı açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Hulusi Akar Lütfü Türkkan Pınar Gültekin
Magazin Serdar Ortaç Selçuk Yöntem Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kız Sabah Beşiktaş Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: SPOR Boluspor Başkanı Çarıkcı'dan olağanüstü kongre kararı açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 16:45:28. #1.15#
title