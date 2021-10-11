Bölgesel Amatör Lig'de kura çekimi, 13 Ekim Çarşamba günü yapılacak - Haberler Spor
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Bölgesel Amatör Lig'de kura çekimi, 13 Ekim Çarşamba günü yapılacak

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Bölgesel Amatör Lig'de kura çekimi, 13 Ekim Çarşamba günü yapılacak

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2021-2022 sezonu fikstür çekimi, 13 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2021-2022 sezonu fikstür çekimi, 13 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 15.30'da başlayacak.

Lig, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak.

Altı ve daha fazla takımla temsil edilen iller birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller aynı grupta yer alacak.

Salgın nedeniyle kulüp temsilcilerinin katılımı olmadan yapılacak olan fikstür çekimi, TFF'nin Youtube kanalından canlı yayımlanacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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Haber: Bölgesel Amatör Lig'de kura çekimi, 13 Ekim Çarşamba günü yapılacak - Haberler Spor
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